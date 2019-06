Polizei Braunschweig

POL-BS: Person im Altkleidercontainer eingeklemmt - akute Lebensgefahr

Braunschweig (ots)

26.06.2019, 07.50 Uhr Braunschweig, Am Bülten

Zu einem tragischen Unglück kam es am Mittwochmorgen in der Straße Am Bülten.

Eine Hinweisgeberin meldete eine eingeklemmte Person in einem Altkleidercontainer Am Bülten.

Die gerufene Polizei und der Rettungsdienst stellten vor Ort eine nicht ansprechbare Person im Container fest. Der Rettungswagen brachte den 43-jährigen Mann nach dessen Befreiung schnellstmöglich ins Krankenhaus. Es bestand akute Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen war dem Mann offensichtlich eine Tasche in den Container gerutscht, die er wieder herausholen wollte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

