Polizei Braunschweig

POL-BS: Mofafahrer verletzt sich bei Auffahrunfall - ohne Prüfbescheinigung unterwegs

Braunschweig (ots)

25.06.2019, 16.19 Uhr Braunschweig, Am Theater

Ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag führte zu einer Strafanzeige gegen den jungen Verursacher.

Ein Mofa-Fahrer bemerkte gegen 16.19 Uhr zu spät ein Auto, welches am Zebrastreifen an der Straße Am Theater halten musste. Bei dem Zusammenstoß mit dem wartenden Wagen verletzte sich der Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher erst 14 Jahre alt war. Daher wurde gegen ihn eine Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Das Vorderrad des Mofas war so verbogen, dass die Fahrt nicht fortgesetzt werden konnte. Der Gesamtschaden belief sich auf ungefähr 1000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell