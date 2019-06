Polizei Braunschweig

POL-BS: Freibad wird von Einbrechern heimgesucht

Braunschweig (ots)

26./27.06.19, bis 05.30 Uhr Braunschweig, Madamenweg

In der Nacht zu Donnerstag war ein Braunschweiger Freibad Ziel von Einbrechern.

Der 55-jährige Leiter der Badeanstalt erschien am frühen Donnerstagmorgen kurz vor der eigentlichen Öffnung am Raffteichbad. Hier bemerkte der Mann, dass die Rollläden am Kiosk über Nacht gewaltsam nach oben geschoben worden waren.

Die gerufene Kriminalpolizei stellte fest, dass Unbekannte so in das Innere des Kiosks gelangt waren. Hier durchsuchten der oder die Täter diverse Behältnisse und entwendeten aus den Räumen Bargeld und alkoholische Getränke. Anschließend verschwanden sie unerkannt.

Der Wert des erlangten Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

