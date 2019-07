Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Einbruch

Halver (ots)

Ein Unbekannter hat am Wochenende an der Tauberstraße die Fahrerscheibe eines weißen VW Golf eingeschlagen. So konnte er ein Portemonnaie stehlen, das in der Türablage steckte. Die Tat wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen begangen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

