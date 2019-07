Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2019, kam einer Polizeistreife gegen 17.00 Uhr ein VW in der Hohe-Flum-Straße entgegen, in welchem die Polizeibeamten einen 23 Jahre alten Mann erkannten, von dem sie wussten, dass er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten drehten und kontrollierten den jungen Mann. Auch die Fahrzeughalterin war mit im Auto. Beide erwartet nun eine Strafanzeige.

