POL-FR: St. Blasien: Pkw-Aufbruch beim Friedhof

Ein vor dem Friedhof in St. Blasien geparkter VW Golf wurde am Donnerstagmorgen, 25.07.2019, aufgebrochen. Gegen 09:30 Uhr hatte die Eignerin den Pkw geparkt und schon fünf Minuten später hatte ein Unbekannter die Seitenscheiben der Beifahrertüre eingeschlagen. Aus dem Fußraum fehlte ein Stoffbeutel mit Badesachen und einem geringen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten in St. Blasien (Kontakt 07672 92228-0) ermittelt in dieser Angelegenheit.

