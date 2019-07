Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - Straßenlaterne und Stromkasten massiv beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Eine Straßenlaterne und einen Stromverteilerkasten der Straßenbeleuchtung hat ein unbekannter Fahrzeugführer in den letzten Tagen in Lörrach beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der enorme Schaden in der Straße Baselblick, nach ersten Schätzungen liegt dieser bei mindestens 5000 Euro, wurde durch Mitarbeiter der Stadt am Freitag, 26.07.2019, bemerkt. Der Unfall dürfte allerdings schon am Mittwoch oder am Donnerstag passiert sein. Der bislang unbekannte Verursacher war massiv dagegen gefahren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.

