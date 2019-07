Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Worms - Flörsheim-Dalsheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:30 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines roten Mazdas die Nibelungenbrücke von Hessen kommend nach Worms bis hin zu seiner Wohnanschrift in Flörsheim-Dalsheim. Hierbei fiel der Fahrer durch eine sehr unsichere Fahrweise auf, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei informierten. Die Polizei konnte den Fahrer letztlich unter Alkoholeinfluss stehend an seiner Wohnanschrift antreffen und ihm eine Blutprobe entnehmen. Der Führerschein des Mannes wurde vorerst beschlagnahmt.

Der Polizei ist durch Zeugenaussagen bekannt, dass der Fahrer auf seiner Heimreise andere Verkehrsteilnehmer geschnitten und hierdurch gefährdet haben soll. Namentlich stehen diese jedoch nicht fest. Sollten Verkehrsteilnehmer auf der Strecke Lampertheim - Nibelungenbrücke - B47 (neu) - Flörsheim-Dalsheim durch den besagten Fahrer des roten Mazdas gefährdet worden sein, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden.

