Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bahnhofsumfeld - Polizei kontrolliert Passanten

Worms (ots)

Zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität führte die Kriminalinspektion Worms am gestrigen Donnerstag umfassende Personenkontrollen in der Innenstadt durch. Schwerpunkte waren dabei der Albert-Schulte-Park und das Bahnhofsumfeld. 33 Personen wurden im Zeitraum von 12:30 - 18:00 Uhr kontrolliert und teilweise einer Durchsuchung unterzogen. 16 der kontrollierten waren bereits polizeilich wegen verschiedenster Delikte in Erscheinung getreten. Insgesamt wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt, da bei der Durchsuchung geringe Mengen an Marihuana und in einem Fall eine Plombe Heroin gefunden wurde. Ein Proband versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden. Dabei wurden der Flüchtige selbst und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

