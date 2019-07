Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg/Pfalz - Sichergestellter Schmuck aus Wohnungseinbrüchen - Polizei sucht Geschädigte

Eiseberg/Pfalz, Worms (ots)

Beamte der Kriminalinspektion Worms nahmen am 15. Mai 2019 in Eisenberg/Pfalz einen Einbrecher in dessen Wohnung fest, da gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Hierbei fanden die Beamten zufällig in der Wohnung insgesamt 361 Schmuckstücke, die aus zurückliegenden Wohnungseinbrüchen stammen dürften. Ebenso wurde eine Vielzahl von Einbruchswerkzeugen sowie Schmuckreinigungsgerät und Diamantprüfgerät aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht jetzt die Eigentümer der Schmuckstücke, die auf der Homepage der Polizei unter https://s.rlp.de/gZj1t eingesehen werden können.

