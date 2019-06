Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizei führt Informationstour "Coffee with a Cop" im Hauptbahnhof in Leipzig fort

Leipzig (ots)

Im Rahmen der Nachwuchsgewinnung veranstaltet die Bundespolizei am Mittwoch, den 3. Juli 2019, die Informationsveranstaltung "Coffee with a Cop" im Leipziger Hauptbahnhof. Bundespolizisten stehen am Gleis 24 von 8 bis 18 Uhr für Fragen rund um Bewerbung, Ausbildung und den Arbeitsalltag bei der Bundespolizei zur Verfügung. Der Einsatz eines Baristas samt Coffee-Bike sorgt für eine entspannte Gesprächsatmosphäre bei gutem Kaffee.

Mit der Aktion "Coffee with a Cop" wird der Beruf des Bundespolizisten Interessierten über einen persönlichen Dialog im direkten Arbeitsumfeld der Bundespolizei nähergebracht. Schulabgänger und interessierte Quereinsteiger lernen hierbei einen Arbeitgeber mit vielfältigen Einsatz-möglichkeiten und Karrierechancen kennen. Erfahrene Beamte aus verschiedenen Einsatzbereichen stehen bereit, um umfassende Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu geben. Dabei soll der lockere Austausch das gegenseitige Verständnis stärken und die Bundespolizei als interessanten und modernen Arbeitgeber vorstellen.

Das Taschendiebstahlspräventionsteam der Bundespolizeidirektion Pirna verrät ab 10 Uhr die Tricks der Diebe und gibt viele nützliche Tipps zum Schutz vor Taschendieben.

Während den vergangenen Terminen in Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt am Main und Hamburg hatten bereits zahlreiche Interessenten die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit den Bundespolizisten ins Gespräch zu kommen. Die Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei verbindet den persönlichen Dialog mit gleichzeitigem Online-Austausch. Besucher des Aktionstandes können direkt auf Instagram von ihrem Gespräch berichten und ein Selfie mit Instagram-Rahmen aufnehmen. Zudem wird die Bundespolizei selbst aktiv und teilt unter dem Hashtag #CoffeeWithACop Eindrücke auf ihren Social-Media-Kanälen.

Coffee with a Cop Leipzig Hauptbahnhof (Gleis 24) 3. Juli 2019 - 8:00 bis 18:00 Uhr

Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.komm-zur-bundespolizei.de und auf www.bundespolizei.de.

Hintergrund: Die Bundespolizei sucht Nachwuchs für ihre vielfältigen Einsatzbereiche und setzt neben verschiedenen digitalen Maßnahmen zur Na-chwuchsgewinnung auch verstärkt auf den direkten Kontakt mit Interess-ierten. "Coffee with a Cop" ist in den USA ein etabliertes Format in vielen Großstädten. Bürger und Cops eines Viertels kommen bei einem Kaffee zu aktuellen Problemen ins Gespräch. Der lockere Austausch fördert sowohl das gegenseitige Verständnis als auch das Vertrauen. Dieses Prinzip ist die Grundlage für das Veranstaltungsformat der Bundespolizei.

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Jens Damrau

Telefon: 0341-99799 106 o. Mobil: 0172/305 12 80

E-Mail: bpoli.leipzig.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

