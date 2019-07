Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mit Haftbefehl gesuchter Wormser festgenommen

Worms (ots)

Am Montag, 01.07.2019, gegen 10:30 Uhr, fiel zwei Beamten der Krimninalpolizei Worms im Bereich der Mainzer-Straße ein 37-jähriger Wormser auf, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls vorlag. Der Gesuchte, der bereits in der Vergangenheit wegen Eigentums-und Betäubungsmittelkriminalität mehrfach in Erscheinung getreten war, konnte vor Ort festgenommen werden. Bei der anschließenden Personendurchsuchung konnte bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Der Wormser wurde, nachdem ein Ermittlungsrichter die Haft angeordnet hatte, in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

