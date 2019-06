POL-PDTR: Täter brechen in Gaststätte Geldspielautomaten auf

Polizeidirektion Trier

Zu einem schadensträchtigen Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Staufenbergstraße kam es in den frühen Morgenstunden des 21.06.2019 (Freitag). Die bislang unbekannten Täter rissen zunächst einen Rollladen aus der Verankerung und brachen anschließend das dahinter befindliche Fenster auf. In der Gaststätte suchten die Täter mehrere Geldspielautomaten heim. Beim Aufbrechen der Automaten gingen sie mit brachialer Gewalt vor. Die Täter entwendeten aus den Automaten Schein- und Münzgeld, außerdem nahmen sie noch mehrere große Automatenteile mit. Die Gesamtschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich, wobei die Höhe des angerichteten Sachschadens die Höhe des Diebesguts bei Weitem übersteigt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise von Personen, die in der Tatnacht zwischen 02.00 Uhr und 04.10 Uhr durch die Staufenbergstraße in Fischbach gegangen oder gefahren sind und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben.

