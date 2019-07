Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht bei der Wohnwelt Rheinfelden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Am Freitagvormittag, dem 26.07.2019, in der Zeit zwischen 10.45 und 10.55 Uhr, beschädigte ein vermutlich gelbfarbenes Fahrzeug einen vor der Wohnwelt in der Großfeldstraße 17, Rheinfelden, geparkten weißen VW Golf am linken hinteren Kotflügel. Am VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel.-Nr. 07623/4040, zu melden.

BS/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell