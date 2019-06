POL-PPMZ: Mainz - Rheinallee, Unfall zwischen Linienbus und PKW

Polizeipräsidium Mainz

Donnerstag,06. Juni 2109 - 17:28 Uhr

Eine Handverletzung erleidet eine 48-Jährige bei einem Unfall auf der Rheinallee. Der Fahrer eines Linienbusses befährt kurz vor dem Kaisertor den rechten Fahrstreifen in Richtung Mombach. Kurz vor der Ampelanlage will er nach links wenden und übersieht dabei den PKW der Mainzerin neben seinem Bus. Es kommt zum Zusammenstoß, bei welchem die Fahrerin an der Hand verletzt wird. Sie wird durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste im Bus und der Fahrer bleiben unverletzt. Der PKW muss abgeschleppt werden. Durch den Unfall stehen zwei Fahrtstreifen in Richtung Neustadt/Mombach nicht mehr zur Verfügung, so dass es im Feierabendverkehr zu erheblichen Behinderungen kommt. und der großen Unfallstelle. Gegen 18:20 Uhr kann die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

