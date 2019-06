Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Berauscht Verkehrsunfall verursacht

Mainz (ots)

Mittwoch, 05.06.2019, 21:10 Uhr

Ein 48-jähriger Autofahrer befährt die Bernhard-Winter-Straße in Mainz. Als er in die Backmuhlstraße einbiegen möchte, bremst er aufgrund eines von rechts kommenden Autos ab. Um dem Auto Vorrang zu gewähren, fährt er wieder rückwärts in die Bernhard-Winter-Straße, übersieht dabei ein Auto hinter sich und touchiert mit seiner rechten Heckstoßstange die linke Fahrertür des Autos. Danach entfernt sich der 48-Jährige unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge beobachtet den Unfall und verständigt die Polizei. Die Polizeibeamten können den Unfallverursacher antreffen. Als diese seinen Führerschein sehen möchten, gibt er an, keinen zu besitzen. Der Fahrer ist zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert und gibt an, Marihuana konsumiert zu haben.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen den unter Alkohol-/Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

