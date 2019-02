Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl auf Einkaufsmarktparkplatz

Pirmasens (ots)

Am Samstagnachmittag, den 16.02.2019 gegen 16:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bitscher Straße in Pirmasens zu einem Diebstahl einer Damenhandtasche. Die 69-jährige Geschädigte ging nach ihrem Einkauf zu ihrem geparkten PKW. Dort verstaute sie ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz, um anschließend ihre Einkäufe zu verladen. Als sie sich auf dem nach Hause Weg befand, bemerkte sie das Fehlen der Handtasche. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06331/5200.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell