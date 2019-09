Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ungewöhnlicher Einbruch in Kneipe

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 3. September 2019, im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 18 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte an der Kirchstraße in Gelsenkirchen-Altstadt. Dazu schoben die Täter die Rolllade der Eingangstür hoch und öffneten diese dann mit einer Flex. Aus zwei Spielautomaten erbeuteten die Täter Bargeld. Auch hier wurde mit der Flex gearbeitet, die zwischenzeitlich mit Wasser gekühlt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

