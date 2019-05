Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Thuja-Bäume in Brand geraten

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 13.05.2019, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Amberger Straße zum Brand mehrerer Thuja-Bäume. Die Hecken gerieten beim Entfernen von Unkraut mit einem Gasbrenner in Brand. Die Feuerwehr Bad Bergzabern war mit 2 Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Die Anwohner konnten das Feuer selbst löschen.

