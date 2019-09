Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Polizeibeamte betrügen ältere Menschen - die Polizei informiert in der buerschen Innenstadt

Gelsenkirchen (ots)

Meist sind die Opfer ältere Menschen. Sie werden am Telefon von Betrügern angerufen, die sich vermeintlich als Polizeibeamte ausgeben. Die Anrufer manipulieren ihre Opfer, indem sie ihnen überzeugende Geschichten über aktuelle Straftaten erzählen und sie zum vermeintlichen Schutz ihres Eigentums auffordern, Geld, Schmuck oder Wertgegenstände auszuhändigen. Zur Zielerreichung täuschen die Täter eine persönliche Beziehung vor, geben sich als Amtsträger aus oder täuschen eine Notlage oder einen Notfall/Unfall vor. Die Masche ist bekannt, immer wieder gibt es auch Opfer in Gelsenkirchen. Aus diesem Grund informieren die Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariates Kriminalprävention/ Opferschutz (KK KP/O) die Bürgerinnen und Bürger! Wenn Sie selbst angerufen werden:

- Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer der

Polizei (110) ggf. mit einer Vorwahl sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. Legen Sie sofort auf.

- Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter

aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

- Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten wie

Kontonummer und Kontostand oder Inhalte von Schließfächern. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür

oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld

oder Wertsachen. Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Wertsachen und Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind,

wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Am kommenden Samstag, 7. September 2019, werden die Beamten zwischen 11 und 15 in der buerschen Innenstadt präsent sein, zunächst mit einem Infostand auf dem Marktplatz, dann auf Streife in der Fußgängerzone und den anliegenden Einkaufsstraßen. Die Polizisten werden dabei teilweise maskiert auftreten, um eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema zu wecken und in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Wir laden Sie herzlich ein, über diese Aktion zu berichten und so einen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Stadt zu leisten.

