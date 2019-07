Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Kellerbrand in Oberlohberg

Am späten Sonntag Abend wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Kellerbrand in Oberlohberg alarmiert. Die Einheiten des dortigen Löschzuges, der hauptamtlichen Wache und des Rettungsdienstes fanden an der Einsatzstelle zunächst einen Teil der Anwohner des betroffenen Hauses vor. Im Gebäude hatte sich der Rauch bereits über den Treppenraum in alle Wohnungen ausgebreitet. Die Bewohner hatten die verrauchten Räume zum Glück noch rechtzeitig verlassen können. Es blieb jedoch zunächst unklar, ob die Bewohner der zweiten Wohnung sich noch im Gebäude befänden. Somit gingen nahezu zeitgleich mehrere Einsatzeinheiten unter Atemschutz in das Gebäude vor, um die einzelnen Räume der Obergeschoßwohnung nach den Vermissten abzusuchen, den brennenden Wäschetrockner im Keller zu löschen und das Gebäude vom Rauch zu befreien. So wurde schnell klar, dass die beiden vermissten Personen sich zur Zeit des Unglücks nicht in der Wohnung befanden. Die drei anderen betroffenen Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert und dort untersucht. Lediglich die Tochter der Familie wurde zur Überwachung stationär aufgenommen. Die Eltern konnten das Krankenhaus schon am gleichen Abend unverletzt wieder verlassen.

