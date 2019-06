Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Brandeinsatz Küpperstr.

Heute um 6:06 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Brandeinsatz in einem Mehrfamilienhaus auf der Küpperstr. alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle konnte von außen eine leichte Verrauchung festgestellt werden und nach Aussagen der Nachbarn sollte sich noch eine Person in der Wohnung im Erdgeschoss befinden. Seitens der Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet und ein Trupp unter Atemschutz zu Erkundung eingesetzt. Beim Betreten der Wohnung konnte als Schadensereignis angebranntes Essen auf dem Herd ausgemacht werden. Der Mieter der Wohnung wurde aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurden durch die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Der Einsatz konnte gegen 6:50 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren insgesamt 42 Einsatzkräfte der Einheiten Hauptwache, Hiesfeld, Stadtmitte sowie der Rettungsdienst.

