Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Die Feuerwehr Dinslaken wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von drei Brandeinsätzen auf Trab gehalten.

Dinslaken (ots)

Nachdem am Freitagnachmittag ein fehlausgelöster Heimrauchmelder die Einheiten der Hauptwache, der Stadtmitte und Eppinghoven sowie den Rettungsdienst beschäftigte, wurden in der Nacht zum Samstag, die Einheiten der Hauptwache drei mal und die Einheit Stadtmitte einmal zu einem Brandereignis alarmiert. Gegen 01:28 Uhr brannte eine Gartenhütte im Lesegarten an der EBGS Scharnhorststr. vollständig ab, ein übergreifen des Feuers auf das Schulgebäude konnte verhindert werden. Um 03:52 Uhr wurde die Hauptwache noch zu einem Müllcontainerbrand am Stadtbad und um 04:35 Uhr zu einen Müllcontainerbrand an der Elisabethschule gerufen. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei die Brandursache, da vermutlich Brandstiftung ursächlich war.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dinslaken



Anton Gerlings

Telefon: 02064 / 6060-130

E-Mail: anton.gerlings@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell