POL-E: Essen: Fotofahndung nach Falschgeld-Betrüger - Foto

45138 E.-Südostviertel: Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am 27.11.2018 gegen 12:30 Uhr an einem Kiosk an der Wörthstraße mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt hat. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera gefilmt, wie er mit der gefälschten Banknote seine Zigaretten bezahlte. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, hat eine sportliche Statur und kurz rasierte helle Haare. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine auffällige schwarze Brille. Hinweise zu seiner Identität nimmt das Kommissariat 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

