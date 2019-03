Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuberische Diebstähle in einem Einkaufszentrum und in einem Kaufhaus - Beide Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am gestrigen Montag (11. März), ereigneten sich gegen 12:50 Uhr und 15:00 Uhr gleich zwei räuberische Diebstähle in der Essener Innenstadt. Beide Male stellte die Polizei die Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat. Der erste Fall trug sich gegen 12:50 Uhr im Einkaufszentrum am Limbeckerplatz zu. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, wie der mutmaßliche Räuber in einem Bekleidungsgeschäft mit mehreren Hosen in die Umkleidekabine ging. Zudem beobachtete sie, wie Sicherungen zu Boden vielen, die er mutmaßlich an den Hosen mit einem Werkzeug durchtrennte. Anschließend versteckte er die Hosen in seiner Kleidung. Der Verdächtigte soll sich bereits im Vorfeld mehrere Male auffällig im Laden verhalten haben. Als er den Laden verlassen wollte, sprach ihn die Mitarbeiterin an, woraufhin er die Flucht ergriff. Ein zivil gekleideter Polizeibeamter beobachtete den Tathergang und nahm umgehend die Verfolgung auf. Kurz vor dem Ausgang konnte der Flüchtige gestellt werden. Bei seiner Fixierung leistete er Widerstand, wodurch der Polizeibeamte leichte Verletzungen erlitt. Nach dem schnellen Eintreffen einer weiteren Streife, konnten die zwei entwendeten Hosen gefunden und noch vor Ort der Mitarbeiterin des geschädigten Bekleidungsgeschäftes ausgehändigt werden. Im Anschluss wurde der mutmaßliche Räuber zwecks Identitätsfeststellung zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Der zweite Fall gegen 15:00 Uhr ereignete sich nur wenige Straßen entfernt in einem Kaufhaus an der Kettwiger Straße. Dort beobachtete ein Ladendetektiv, wie sich der mutmaßliche Räuber mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine begab. Beim Verlassen der Kabine, trug er die Kleidungsstücke, die er vorher mit in die Umkleide nahm. Am Ausgang des Kaufhauses sprach der Ladendetektiv den Verdächtigen an. Dieser schlug ihm plötzlich mit dem Arm in den Bauch und flüchtete entlang des Kardinal-Hengsbach-Platzes in Richtung Kennedyplatz. Mithilfe eines anderen Ladendetektivs, konnte der Flüchtige festgehalten und zurück ins Geschäft gebracht werden. Die eintreffende Polizeistreife befragte den Tatverdächtigen, beide Ladendetektive und eine Zeugin. Die in Folge des Raubes beschädigten Kleidungsstücke konnten dem Kaufhaus ausgehändigt werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft nahmen die Beamten den mutmaßlichen Räuber fest. Er durfte heute Morgen die Polizeiwache wieder verlassen./AL

