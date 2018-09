POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag (10.09.2018) bis Dienstag (11.09.2018) einen Motorroller, der in der Wallensteinstraße abgestellt war, gestohlen. Der Besitzer gab an, dass der Motorroller der Marke Taizhou Zhongneng mit dem amtlichen Kennzeichen S-ER 10 am Montag gegen 10.00 Uhr noch an seinem angestammten Platz in der Wallensteinstraße stand. Am Dienstag gegen 18.45 Uhr bemerkte er das Fehlen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell