POL-S: Zwei Motorroller gestohlen

Stuttgart-Ost/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben am Montag (10.09.2018) einen in der Ostendstraße abgestellten Motorroller gestohlen. In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen Motorroller an in der Gundelsheimer Straße gestohlen, der in der Züttlinger Straße aufgefunden wurde. Zwischen 06.30 Uhr und 23.00 Uhr stahlen die Unbekannten den an der Ostendstraße abgestellten Roller Piaggio TPH 50. Der vier Jahre alte Roller hat das Versicherungskennzeichen 652 TVI. Zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr stahlen die Täter den Motorroller in der Gundelsheimer Straße. Ein Passant fand den Roller gegen 08.50 Uhr an der Züttlinger Straße und verständigte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 oder beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

