POL-S: Renitenter Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag (10.09.2018) in einem Geschäft an der Königstraße einen Ladendiebstahl begangen, sich gegen einen Mitarbeiter zur Wehr gesetzt und ist schließlich geflüchtet. Der Unbekannte betrat gegen 14.55 Uhr das Geschäft, zog eine Lederjacke an, entfernte mit einem Seitenschneider das Sicherungsetikett und verließ den Laden ohne die Jacke zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete das Geschehen, verfolgte den Dieb und sprach ihn an. Der Unbekannte schlug den Detektiv unvermittelt mit der Faust gegen die Brust, so dass dieser stürzte und setzte seine Flucht fort. Der Detektiv beschreibt den Mann wie folgt: 30 bis 35 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurzes blondes Haar. Er war vollständig schwarz bekleidet und trug eine Baseballkappe mit dem Abbild der kanadischen Flagge. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

