Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ohne Führerschein, mit gestohlenem Roller und alkoholisiert unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag gegen 23.00 h wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Roller auf der Hindenburgstraße kontrollieren. Der 18-jährige Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr entgegen der Fahrtrichtung in die Heinrich-Sturm-Straße ein. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und kürzten am Platz der Republik den Weg ab. Der junge Mann rollte dabei leicht gegen den Streifenwagen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18-jährige ohne Führerschein und erheblich alkoholisiert unterwegs war und der Roller gestohlen war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Roller sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

