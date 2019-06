Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Gewitter verursacht erhöhtes Einsatzaufkommen bei der Feuerwehr

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum Montag wurde die Berufsfeuerwehr Oberhausen aufgrund des starken Gewitters zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Den Auftakt eines arbeitsreichen Frühmorgens für die Brandschützer, machte um 3:20 Uhr ein Unfall auf der A42, bei dem der Fahrer des Unfallfahrzeuges und ein Ersthelfer verletzt wurden. Zeitgleich mussten Einheiten zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Parkhaus und zu einem Dachstuhlbrand in Altstaden ausrücken. Dort hatte vermutlich ein Blitzeinschlag in einem Reihenhaus einen Brand ausgelöst. Durch die Starkwinde wurden mehrere Bäume im Stadtgebiet entwurzelt, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt werden konnten. Der letzte Einsatz, in Verbindung mit dem Gewitter, konnte gegen 9:00 Uhr abgeschlossen werden. Unterstützung erhielten die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Die zehn gewitterbedingten Einsätze wurden durch insgesamt 55 Einsatzkräfte erfolgreich abgearbeitet.

