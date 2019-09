Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mülltonnenhaus beschädigt - Unfallflucht II

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 04./05.09.2019, wurde im Industriegebiet Im Weidfeld, an der Zufahrtsrampe eines Einkaufsmarktes, ein Mülltonnenhaus erheblich beschädigt. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer stieß beim Rückwärtsfahren gegen das Mülltonnenhaus, sodass die Metallkonstruktion komplett verbogen und die Scharniere gelöst wurden. Der Sachschaden beträgt 2000.- Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell