Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Brand im Bienwald

Wörth (ots)

Wörth; Am 04.09.2019 wurde gegen 14:45 Uhr eine Brandentwicklung im Bereich der K 16 von Büchelberg in Richtung Scheibenhardt mitgeteilt. Vor Ort konnte durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr eine ca. 500qm große Waldfläche festgestellt werden, welche am Brennen war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Ermittlungen eingeleitet.

