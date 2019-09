Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Transporter aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Edenkoben (ots)

Weil ein Kleintransporter am heutigen Morgen (05.09.2019, 7 Uhr) die gesamte Fahrbahn vernebelte, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher war. Neben einem Defekt am Motor waren u.a. die Außenspiegel, die Bereifung sowie die lichttechnische Einrichtung derart in Mitleidenschaft gezogen, dass das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen werden musste. Der 51-jährige Fahrer als auch der Halter erhalten in Kürze einen Bußgeldbescheid.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell