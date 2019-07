Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Pkw zerkratzt

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Mittwoch, 03. Juli 2019, 14.30 Uhr, bis Samstag, 06. Juli 2019, 18.00 Uhr, einen Renault Megane, der im genannten Zeitraum an der Miegelstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Emstek - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 08. Juli 2019 wollte ein 34-Jähriger aus Visselhövede in den frühen Morgenstunden mit seinem Ford Transit aus einer Hofeinfahrt an der Eichenallee auf diese einfahren. Dabei übersah er einen 33-jährigen Cappelner, der mit seinem Daimler die Eichenallee in Richtung Emstek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Cappeln - Alleinbeteiligt verunfallt

Am 08. Juli 2019 befuhr ein 21-jähriger Cappelner gegen 08.50 Uhr mit seinem Renault Clio die Cappelner Straße aus Richtung Cappeln kommend in Richtung Cloppenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier frontal gegen einen Baum. Der 21-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

