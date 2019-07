Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Diebstahl aus Wohnung

In der Zeit von Freitag, 05. Juli 2019, 17.30 Uhr, bis Samstag, 06. Juli 2019, 01.00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus an der Sprengepielstraße ein und entwendeten aus einem Schlafzimmer diversen Schmuck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Samstag, 06. Juli 2019, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 07. Juli 2019, 13.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen VEC-JV 107 eines Pkw Peugeot, der auf einem Parkplatz an der Kolpingstraße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Fahrräder aus Garage entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 06. Juli 2019, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 07. Juli 2019, 09.00 Uhr, aus einer unverschlossenen Garage an der Lindenstraße zwei verschlossene Fahrräder (Herren- und Damenfahrrad) sowie vorhandenes Werkzeug. Das Werkzeug konnte im nahegelegenen Stadtpark aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Waldbrand

Am 07. Juli 2019 kam es gegen 23.00 Uhr im Waldgebiet Gosebäke an der Bakumer Straße zu einem kleinen Waldbrand (etwa drei Mal vier Meter große Fläche). Offensichtlich wurden zuvor mehrere Baumstämme, Zweige und Äste aufgeschüttet und vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Langförden konnte den Brand löschen, noch bevor ein größerer Schaden entstand und der Bran völlig auf den Wald übergreifen konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am 07. Juli 2019 bemerkten aufmerksame Zeugen gegen 23.28 Uhr einen 31-jährigen rumänischer Mitbürger, der mit einem Ford Focus in Schlangenlinien den Eschweg befuhr. Bei Eintreffen einer Polizeistreife stand der Pkw quer auf einem Gehweg und der 31-Jährige schlief auf dem Fahrersitz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Einen Führerschein besitzt der 31-Jährige nicht. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Unter Alkoholeinfluss verunfallt und schwer verletzt

Am 07. Juli 2019 kam es gegen 20.11 Uhr auf der Straße Stüvenmühle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriiger aus Großenkneten schwer und ein 26-jähriger Visbeker leicht verletzt wurde. Ausgangs einer Rechtskurve war der Pkw, ein Audi A 6, nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Beim Eintreffen erster Zeugen lagen die beiden Unfallbeteiligten verletzt auf der Fahrbahn. Bei beiden wurde erheblicher Alkoholeinfluss festgestellt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurden Blutproben entnommen. Da beide Unfallbeteiligten nicht gefahren sein wollen, sucht die Polizei weitere Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) oder die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

