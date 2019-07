Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 07.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld, OT Lehmden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 06.07.2019, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Steinfelder den Hinnersdamm mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Gülleanhänger und überquerte die Lehmder Straße geradeaus in Richtung Stunnebäke. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 25-jährigen Dinklagerin, die mit einem Pkw die Lehmder Straße aus Richtung Haverbeck in Richtung Steinfeld befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Kraftfahrzeugen. Die Dinklagerin wurde leicht verletzt mit einem RTW des MHD dem Krankenhaus Damme zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden (ca. 10.000 Euro). An der Zugmaschine entstand leichter Sachschaden (ca. 200 Euro).

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 06.07.2019, um 21:50 Uhr, befuhr ein 54- jähriger Vechtaer die Münsterstraße in Vechta mit einem PKW, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest am mobilen Alkomaten ergab einen AAK von 1,84 Promille. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde dem Beschuldigten untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

