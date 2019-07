Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Personen durch Schläge verletzt, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Mehrere Personen durch Schläge verletzt

Ein 17-Jähriger wurde am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr im Bereich der Unterführung in der Kolpingstraße von einer etwa fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender grundlos angegriffen und geschlagen. Der Geschädigte erlitt hierdurch schwere Gesichtsverletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 2.45 Uhr wurden im Bereich derselben Örtlichkeit zwei 19- und 52-Jährige von vermutlich derselben Gruppe attackiert und ebenfalls teils schwer im Gesicht verletzt. Auch sie mussten ärztlich behandelt werden.

Ein dritter Fall ereignete sich zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr im Bereich der Stephanuskirche. Dort geriet ein 20-Jähriger mit einer Gruppe zunächst verbal in Streit und wurde im Verlauf ebenfalls geschlagen und verletzt.

Der Polizeiposten Wasseralfingen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/97960 um Hinweise auf die Gruppen, bei denen es sich der vagen Beschreibung nach zumindest teils um Personen ausländischer Herkunft gehandelt haben soll.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Freitag wurde zwischen 11 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhhauses in der Stuttgarter Straße ein Toyota beschädigt. Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernte, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Auffahrunfall

Am Kreisverkehr an der Abfahrt B19/Heidenheimer Straße ereignete sich am Montagmorgen ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer erkannte zu spät, dass vor ihm ein Golf- sowie Mercedes-Fahrer anhielten und schob die Autos aufeinander auf. Die 26-jährige Golf-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde im Krankenhaus behandelt.

Ellwangen: Unfall beim Einbiegen

Beim Einbiegen aus Richtung Amtsgericht in die Straße An der Mauer streifte 81-jähriger Citroen-Fahrer einen VW, der von einer 50-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall, der sich am Freitag gegen 9.10 Uhr ereignete entstanden rund 8000 Euro Schaden.

Bopfingen: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren von einem Parkplatz in die Neue Nördlinger Straße stieß am Freitag gegen 8.20 Uhr ein 76-jähriger mit seinem Toyota gegen den Lieferwagen eines 60-Jährigen. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Frontalzusammenstoß

Schaden von geschätzt über 100.000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Montag in der Mutlanger Straße ereignete. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW-Busses war gegen 11 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Fahrer eines VW Crafters zusammen. Der 24-jährige wurde schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert, der 50-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Zudem befand sich die Feuerwehr aus Schwäbisch Gmünd mit rund 10 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeitweise war die Unfallstelle nicht passierbar. Die Fahrbahn konnte gegen 13.15 Uhr wieder freigegeben werden.

