Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Frau stürzte vom 4. Stock - Streitigkeiten im Freibad - Aufgebrochene Zigarettenautomaten - brennendes Auto im Bachbett - Vorfälle Altstadtfest

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Burgstetten: Wohnungseinbruch

In der Weirachstraße in Erbstetten wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher schlugen hierzu eine Balkontüre ein und entwendeten aus dem Haus zwei Laptops, Bargeld und Schmuck. Der hinterlassene Schaden am Gebäude beläuft sich auf 1000 Euro. Die Polizei Backnang bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Auenwald: Sitzbank in Brand gesetzt

Am Sonntagabend musste die örtliche Feuerwehr wegen einer brennenden Sitzbank mit fünf Mann und einem Löschwagen in den Einsatz ausrücken. Es gibt bislang vage Hinweise, dass Jugendliche die Bank auf dem Spielplatz vorsätzlich in Brand steckten. Die Sitzbank wurde hierbei komplett zerstört. Hinweise auf die Verursacher erbittet nun die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Backnang: 29-Jährige stürzte aus dem Fenster

Eine 29-jährige Frau stürzte am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr aus dem Fenster. Den bisherigen Erkenntnissen nach rauchte sie aus dem Fenster und verlor hierbei die Kontrolle. Beim Sturz aus dem 4. Stockwerk wurde die Frau sehr schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Althütte: Motorrad übersehen

Ein 44-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 16 Uhr die Ebniseestraße und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad. Der 36-jährige Motorradfahrer versucht noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Beim Sturz zogen sich der Zweiradfahrer sowie eine 26-jährige Sozia leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Fellbach: Unfallfluchten

Eine Autofahrerin hatte am Sonntag zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr ihren Pkw Mercedes im Postweg geparkt. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren gegen die Fahrertür des Mercedes und deformierte diese erheblich. Der Schaden beläuft sich nun auf mehrere tausend Euro.

In der Friedensstraße ereignete sich zwischen 11 Uhr und 17.45 Uhr eine weitere Unfallflucht. Hier wurde ein geparkter VW Polo an der vorderen Stoßstange beschädigt. Hinweise auf die geflüchteten Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Streitigkeiten im Freibad

Die Polizei wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr ins Freibad F 3 gerufen, weil dort mehrere Personen in Streit geraten wären und sich schlägern würden. Als die Polizei dort eintraf, konnte nichts dergleichen festgestellt werden. Lediglich ein vermeintlicher Tatbeteiligter wurde angetroffen, der im Gesicht verletzt war. Der 22-jährige Mann konnte sich jedoch an nichts erinnern. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

Fellbach: Aufgebrochene Zigarettenautomaten

Am Sonntagmorgen wurden in der Ringstraße zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten festgestellt, die beide im Bereich von Kfz-Betrieben aufgestellt waren. Aus den Automaten erbeuteten die Diebe jeweils die Geldeinsätze. Die hinterlassenen Schäden konnten bislang noch nicht beziffert werden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Nach Unfall weitergefahren

Eine 11-jährige Radfahrerin befuhr am Sonntag gegen 9.10 Uhr die Albertviller Straße stadtauswärts. Vom Gelände des Psychiatrie-Klinikums fuhr zeitgleich ein Autofahrer auf die Albertviller Straße und stieß mit dem Mädchen zusammen. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer stieg aus seinem Fahrzeug und versorgte dann das Mädchen. Jedoch fuhr er anschließend weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Autofahrer sowie mögliche Unfallzeugen sollten sich nun zur Klärung des Vorfalls bei der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 56-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 15.45 Uhr von der Lilienstraße nach links auf die Backnanger Straße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser bremste noch und stieß mit dem Auto zusammen. Der 26-Järhige wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 7000 Euro.

Schorndorf: Pkw ausgebrannt

Am Samstagabend rückte die örtliche Feuerwehr zum Löscheinsatz aus, weil ein Pkw Peugeot brannte. Das Fahrzeug stand im Gewann Ottilienberg (Bereich Johannesstraße) brennend im Bachbett. Ob der Pkw Peugeot vorsätzlich dorthin gesteuert und angezündet wurde oder ob das Fahrzeug bei einem Unfall Feuer fing, ist derzeit noch unklar. Personen oder die Besitzer des Fahrzeugs waren nicht zugegen. Die Polizei hat zu dem Vorfall die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07181/2040 um sachdienliche Hinweise.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Samstag auf dem Parkplatz eines Modegeschäftes in der Großheppacher Straße einen geparkten Pkw der Marke Ford. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Ford entstanden rund 3000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Dieb auf frischer Tat ertappt

Eine Zeugin beobachtete am Sonntagmorgen, kurz nach 5:30 Uhr einen Mann, der gerade dabei war, in der Talstraße in ein Auto einzubrechen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann kurze Zeit später am Tatort vorläufig festnehmen. Auf der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte der 24-Jährige die Polizisten mehrfach. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, muss nun aber mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Am Sonntagnachmittag, zwischen 14:20 Uhr und 16:30 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter in der Winnender Straße einen geparkten Pkw der Marke Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz der Rundsporthalle einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am BMW wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagvormittag, 10:30 Uhr wurde in der Sommerstraße ein geparkter VW Golf durch einen bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Am Golf entstanden rund 1000 Euro Schaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Polizeieinsätze während Altstadtfest

Am Samstagabend kam es im Rahmen des Altstadtfestes zu mehreren Polizeieinsätzen. Gegen 22:45 Uhr wurde aus einem Verkaufszelt ein Rucksack mit den Einnahmen der vergangenen zwei Tage entwendet. Sowohl vom Dieb, als auch dem Rucksack, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand, fehlt bislang jede Spur.

Kurz nach Mitternacht wurden vier junge Männer von einem Mann und einer Frau attackiert. Nach bisherigem Kenntnisstand sprühte der Mann zunächst mit Pfefferspray in Richtung der Geschädigten, die Frau schlug zudem einem der Männer eine Glasflasche auf den Kopf. Die vier Geschädigten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Mann wurde als ca. 25 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, glatzköpfig, trug ein weißes oder graues Muskelshirt beschrieben. Die Frau soll klein und schwarzhaarig gewesen sein. Zu beiden Vorfällen sucht das Polizeirevier Waiblingen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag auf dem Parkplatz des Wunnebades in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstanden rund 1000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Unfall mit hohem Schaden

Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntagvormittag die B14 in Fahrtrichtung Waiblingen. Als er sich im Leutenbacher Tunnel befand, verlor er kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Tunnelwand. Der Mercedes wurde beim Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Leutenbacher Tunnel musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell