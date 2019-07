Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Automatenaufbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 466 kam am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ein 67-jähriger Toyota-Lenker, der in Richtung Ohmenheim fuhr, infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, landete im Straßengarben und prallte dort gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Essingen: Unfall beim Fahrspurenwechsel

Am Sonntagnachmittag wollte ein 55-jähriger Volvo-Lenker gegen 15.30 Uhr von der Linksabbiegespur in Richtung Forst auf die Geradeausspur in Richtung Aalen wechseln. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen. Zudem unterschätzte er die Geschwindigkeit eines von hinten heranfahrenden Motorradlenkers. Dieser stürzte nach einer Vollbremsung und verletzte sich. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Essingen: Unfall beim Überholen

Einen Verkehrsunfall verursachte am Sonntagnachmittag ein 55-jähriger Porsche-Lenker, als er gegen 13.15 Uhr auf der L 1165 von Essingen in Richtung Lauterburg auf Höhe Öhlmühle einen vorausfahrenden Krad-Lenker überholen wollte, der nach links abbiegen wollte. Der Krad-Lenker stürzte durch die Kollision auf die Fahrbahn. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500 Euro beziffert.

Aalen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag wurde an einem Ford ein ca. 10 cm großes Hakenkreuz mit einem Filzstift aufgemalt, der auf einem Parkplatz unter der Hochbrücke in der Alten Heidenheimer Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor und werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 60-jähriger Skoda-Lenker beschädigte am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr einen Pkw Mercedes, als er rückwärts von einem Grundstück auf die Freigasse ausfuhr. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellenberg: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 musste ein 19-jähriger Fahrzeuglenker gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen kurz vor der Rastanlage Ellwanger Berge West nach rechts ausweichen, da ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Fahrzeuglenker kurz vor ihm einscherte. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Ulm weiter. Der Schaden an Pkw und Leitplanke beläuft sich auf ca. 4300 Euro.

Rainau-Buch: Vandalen ertappt

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagmorgen, wie zwei Vandalen gegen 3.30 Uhr eine Werbetafel in der Ahelfinger Straße beschädigten. Er verfolgte die beiden und stellte sie anschließend zur Rede. Dabei wurde er niedergeschlagen und leicht verletzt. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen zu den beiden Unbekannten aufgenommen. Eventuell fielen diese noch an anderen Stellen auf. Hinweise werden unter Telefon 07961/9300 entgegen genommen.

Lorch-Waldhausen: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Mit brachialer Gewalt schlug ein Unbekannter am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr vermutlich mit einem Vorschlaghammer gegen einen Zigarettenautomaten, der am hinteren Bereich des Kiosks am Waldhäuser Badesee befestigt war. Anschließend entwendete er aus dem Automaten das Münzeinwurffach sowie das Scheineinzugsfach. Ob auch Zigaretten entwendet wurden, muss noch abgeklärt werden. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Lorch: Unfall beim Ausweichen

Beim Befahren der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart kam eine 20-jährige VW-Lenkerin am Sonntagnachmittag gegen 18.40 Uhr auf den unbefestigten Seitenstreifen, als sie einer querenden Entenfamilie ausgewichen war. Der Pkw kam zurück auf die Fahrbahn, schleuderte zunächst in die Mittelleitplanke und von dort wieder nach rechts an die rechte Leitplanke. Verletzt wurde dabei niemand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 2000 Euro.

Mutlangen: Radfahrer gestürzt

Am Sonntagnachmittag befuhr ein unter Alkoholeinwirkung stehender 38-jähriger Fahrradlenker mit seinem E-Bike gegen 16.40 Uhr die B 298 in Richtung Mutlangen. Als ihm in einem Kurvenbereich ein Pkw-Lenker entgegenkam, überbremste er mit seiner Vorderradbremse, überschlug sich und stürzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An dem Fahrrad, entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrszeichen beschädigt

Im Einmündungsbereich Graf-von-Soden-Straße/Mutlanger Straße beschädigte ein 27-jähriger BMW-Lenker am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr ein an der Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Samstag wurde zwischen 7 Uhr und 14 Uhr ein in der Becherlehenstraße geparkter Fiat 500 von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der einen Schaden von ca. 500 Euro verursachte und flüchtete. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Pkw zerkratzt

Von einem Unbekannten wurde ein geparkter Pkw Hyundai im Bereich der hinteren rechten Türe sowie am hinteren rechten Kotflügel zerkratzt, der in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Die Beschädigung wurde am Sonntagvormittag festgestellt. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

