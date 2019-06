Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 30.06.2019, 12:45 Uhr - 1 Unfall, 2 Einbrüche

Aalen

Crailsheim - Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 72 Jahre alter Lenker eines VW Golfs in Crailsheim die Haller Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Hofwiesenstraße wollte er kurzfristig links abbiegen und zog dazu seinen Golf nach Links auf den Linksabbiegerstreifen und übersah hierbei den Hyundai einer 64 Jahre alten Frau. Bei der anschließenden Kollision entstand Sachschaden von insgesamt 6000 Euro.

Hessental - Lagerhütten aufgebrochen

Am Samstag wurde durch Verantwortliche angezeigt, dass unbekannte Täter in Hessental an der Grundschule zwei Hütten aufgebrochen hatten, in welchen Sportgeräte gelagert werden. Die Täter hatten die Hütten mit brachialer Gewalt geöffnet. Was genau gestohlen wurde ist derzeit noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Tat dauern noch an.

Wolpertshausen - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wolpertshausen in der Steinäckerstraße einen Baucontainer aufgebrochen. Sie entwendeten einige darin gelagerte Werkzeuge. Insgesamt beträgt der der Schaden mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

