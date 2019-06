Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 30.06.2019, 12:45 Uhr - 4 Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach - Beim Fahrstreifenwechsel Unfall gebaut

Am Samstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein ortsunkundiger 31 Jahre alter Mann mit seinem Nissan in Fellbach die Höhenstraße. Als er bemerkte, dass er auf einer Linksabbiegespur war, wollte er nach rechts auf die Durchgangsfahrbahn fahren und übersah hierbei einen rechst von ihm fahrenden 52 Jahre alten Toyotafahrer und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand Sachschaden von insgesamt 1500 Euro.

Fellbach - Unfall gebaut und weiter gefahren

Am Samstag gegen 16:40 Uhr wollte eine 74 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes in Fellbach in der Bühlstraße aus einem Parkplatz ausparken und stieß hierbei gegen einen geparkten Hyundai. Aufmerksame Zeugen machten die Unfallverursacherin noch auf den Schaden aufmerksam, welche auch ausstieg und sich den Hyundai anschaute. Dennoch stieg sie danach in ihr Auto und fuhr davon, ohne sich um den Schaden von 1000 Euro zu kümmern. Jetzt kommt zum Schaden noch eine Strafe hinzu.

Manolzweiler - Rückwärts aus Grundstück eingefahren und Unfall gebaut

Am Samstag gegen 17:00 Uhr wollte ein 47 Jahre alter VW-Fahrer rückwärts aus seinem Grundstück in Manolzweiler im Heckenweg ausfahren und übersah hierbei einen hinter ihm, im Heckenweg, geparkten Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden von 13.000 Euro.

Berglen - Mit Fahrrad auf Fahrrad aufgefahren und schwer verletzt

Am Samstag gegen 17:50 Uhr befuhr ein 60 Jahre alter Radfahrer mit seinem Mountainbike auf der K 1873 in aus Berglen kommend in Richtung Oppelsbohm und bog rechts auf einen Radweg ab. Dabei fuhr er auf einen, vor ihm fahrenden 48 Jahre alten Mann auf, wodurch beide stürzten. Der 60-jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musst ins Klinikum verbracht werden. Der geschädigte Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

