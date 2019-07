Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Alkohol am Steuer, Brand, Sachbeschädigungen, Unfälle, Einbrüche

Aalen (ots)

Rot am See - Lenkerstetten: Flächenbrand

Aus unbekannter Ursache brannte am Samstag, gegen 16:15 Uhr der Grünstreifen am Rand eines Feldweges auf etwa 15 Meter Länge. Die Brandursache ist unklar. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Kräften vor Ort und löschte das Feuer.

Wildunfälle

Blaufelden:

Am Samstag kurz vor Mitternacht war eine 30 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der L1036 von Oberweiler in Richtung Wittenweiler unterwegs, als ihr ein Reh vor das Auto sprang. Das Tier wurde von dem Audi erfasst. An dem Wagen entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Reh sprang nach dem Zusammenstoß weiter in den Wald.

Blaufelden:

800 Euro Sachschaden entstanden an einem VW Golf, als am Sonntag kurz nach Mitternacht ein Rehbock den Gemeindeweg zwischen der B290 und Lentenweiler überqueren wollte und dabei von dem Wagen erfasst wurde. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Crailsheim: Reifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter zerstach zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 2:00 Uhr an einem in der Verlängerung zur Friedhofstraße geparkten BMW alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Wallhausen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen in der Mittelgasse geparkten Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 nach Zeugen des Vorfalls.

Schrozberg: Senior mit 1,8 Promille im Auto unterwegs

Am Sonntagabend gegen 20:00 meldete ein Zeuge, dass ein schwarzer Mercedes in auffälliger Fahrweise in Richtung Bronnholzheim unterwegs sei. Die eingesetzte Streife konnte den Wagen ausfindig machen und anhalten. Der 76-jährige Fahrer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,85 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in Ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Langenburg: Motorradfahrer kommt alleinbeteiligt zu Fall

Der 19 Jahre alte Fahrer eines KTM-Kleinkraftrades war am Samstag gegen 17:20 Uhr auf der L1033 in Richtung Langenburg unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er womöglich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte nach links von der Fahrbahn. Der junge Fahrer wurde dabei nicht verletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Untermünkheim: Unfall beim Ausfahren aus Parkplatz

Ein 83 Jahre alter Opel-Fahrer wollte von einem Parkplatz in die Richtung Hohenloher Straße einfahren. Auf der Hohenloher Straße fuhr ein 26-jähriger Seat-Fahrer in Richtung Ortsmitte und hielt an, um dem Opel-Fahrer die Einfahrt zu ermöglichen. Da der Opel-Fahrer jedoch nicht reagierte, fuhr der Seat-Fahrer wieder an. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr der Opel-Lenker in die Hohenloher Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 17:30 Uhr haben unbekannte Täter zwei Hütten am Bolzplatz im Bereich der Grundschule Hessental aufgebrochen. Dabei gingen die Einbrecher nicht zimperlich vor und verursachten schweren Sachschaden. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Ilshofen: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 64 Jahre alter Yamaha-Fahrer befuhr die K 2542 von Leofels kommend in Richtung Ruppertshofen. Auf einem abschüssigen Teil der Strecke kam der Biker in Folge eines Fahrfehlers zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An der Yamaha-Maschine entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Betrunkene Frauen konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten

Ein Taxifahrer meldete am Samstagabend gegen 21:20 Uhr zwei in der Alfred-Leikam-Straße auf dem Boden liegende junge Frauen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Frauen, eine 17 Jahre alt, eine 19 Jahre alt, dort antreffen. Beide waren offenbar stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage sich auf den Beinen zu halten. Nachdem sie vom Rettungsdienst untersucht worden waren, wurden die beiden zur Dienststelle verbracht. Beide wiesen noch kurz vor 23 Uhr einem Atemalkoholwert von über 2 Promille auf. Letztlich konnten sie Angehörigen übergeben werden.

Schwäbisch Hall: Stark alkoholisiert am Steuer

Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer wurde am Sonntag gegen 1:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, 23.00 Uhr und Samstag, 7:00 Uhr Zugang zu einem Gebäude einer Schule im Teurerweg. Der oder die Eindringlinge durchsuchten dabei das Gebäude und beschädigten einige Einrichtungsgegenstände. Informationen zu Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht Zeugen unter Telefon 0791 400-0.

Wolpertshausen: Hochwertige Werkzeug entwendet

Hochwertige Werkzeuge im Wert von etwa 3.000 Euro wurden zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 9:50 Uhr von Unbekannten aus einem Baucontainer in der Steinäckerstraße entwendet.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Sonntag: Autoscheibe beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 21.00 Uhr die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz im Dr. Henryk-Fenigstein-Weg geparkten Audis eingeschlagen zw. eingeworfen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei sucht unter Telefon 0791 400-0 Zeugen.

Crailsheim: 600 Liter Diesel entwendet

Unbekannte haben zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 8:00 Uhr aus einem auf dem Rastplatz Reußenberg in Richtung Heilbronn aus dem Tank eines LKW etwa 600 Liter Diesel entwendet.

Die Verkehrspolizei Schwäbisch Hall sucht nach Zeugen unter Telefon 07904 9426-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell