Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeikommissariat Friesoythe Meeschenstraße 1 26169 Friesoythe

Presse gemäß Verteiler Friesoythe, 06.07.2019

Pressemeldung für das Wochenende 05.-06.07.2019

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 17.37 Uhr, kam es in Friesoythe / OT Edamm, B401, zu einem Abbiegeunfall, als ein 45-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw nach links auf die B401 auffahren wollte und einen ebenfalls von links kommenden, bevorrechtigten 24-jährigen Friesoyther übersieht. Der Verursacher wurde leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- Euro.

Barßel - Aufbruch von Bauwagen

Bereits im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Bereich Westmarkstraße 2 Bauwagen angegangen. Bei einem Bauwagen blieb es beim Versuch, aus einem anderen wurden ein Elektrogerät und Getränke entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Barßel ( Tel.: 04499-9430 ) zu melden.

