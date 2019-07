POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 06.07. - 07.07.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Samstag, 06.07.2019, ereignete sich gegen 18:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L842/Große Straße in Cappeln. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln war mit drei Insassen im Alter von 25-31 Jahren mit seinem Opel in Richtung Westeremstek unterwegs, als sein Pkw in einer Rechtskurve der L842 aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Im Weiteren überschlug sich das Fahrzeug und kam im rechtsseitigen Straßengraben auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand, wodurch sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zuzog. Die drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend, den 06.07.2019, stoppten Polizeibeamte gegen 23:30 Uhr den Fahrzeugführer eines Renault in der Emsteker Straße in Cloppenburg. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Cloppenburger unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde im Folgenden eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, den 06.07.2019, im Zeitraum zwischen 21:00 - 22:15 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall in Löningen, bei dem ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Langenstraße abgestellter schwarzer Mercedes beschädigt wurde. Vermutlich streifte der Unfallverursacher im Zuge eines Parkvorgangs die Front des Mercedes, der auf dem Parkstreifen vor einem Fahrradgeschäft geparkt war. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens, der sich geschätzt auf mehrere hundert Euro beläuft, zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter 05432-9500 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht am Kino

Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Osterstraße in Cloppenburg kam es am Samstag, 06.07.2019, gegen 19:45 Uhr. Dabei touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren mit einem Pkw eine Mauer des Kino-Gebäudes, die dadurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen

