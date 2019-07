Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Handfester Streit und Schussabgabe in Aßlar - Ermittler fischen Drogen aus der Lahn - Unfallfluchten - Sachbeschädigungen - Brand in Garbenheim - Räder gestohlen - Berauscht gefahren -

Nach Unfallfluchten in Herborn und Sinn bitten die Ermittler der Herborner Polizei um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Polizei in Herborn zu melden.

Herborn: Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schleidt", die unterhalb der Alsbachbrücke entlangführt, beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen schwarzen Polo. Der VW parkte dort am 28.06.2019 (Freitag), ab 22.15 Uhr für knapp zwei Stunden. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte das Heck des Polos und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. In der Straße "Untere Au", auf dem Parkplatz vor dem Lidl, blieben an einem weißen Mazda CX-5 Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro zurück. Am 29.06.2019 (Samstag), zwischen 15.30 Uhr und 16.05 Uhr prallte dort ein Unfallfahrer ins Heck des Mazdas. Sinn: In der Straße "Zur Ballonbuche" machte sich ein Unbekannter nach einer Kollision mit einem blauen Ford Fiesta aus dem Staub. Im Laufe des Freitags (28.06.2019), zwischen 06.30 Uhr und 15.15 Uhr, prallte der Flüchtige beim Ein- oder Ausparken gegen den Kleinwagen und verursachte so am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite einen rund 200 Euro teuren Schaden.

Herborn: Skoda zerkratzt -

In der Walther-Rathenau-Straße ließen Unbekannte an einem grauen Skoda Oktavia einen Schaden von rund 300 Euro zurück. Am Montag (01.07.2019), zwischen 16.00 Uhr und 16.55 Uhr parkte der Wagen in Höhe der Hausnummer 4. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack des Wagens. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Nach Schlägerei und Schussabgabe Zeugen gesucht -

Heute in den frühen Morgenstunden (02.07.2019) alarmierten Anwohner der Herborner Straße die Polizei. Offensichtlich trugen mehrere Personen dort einen handfesten Streit auf der Straße aus. Zudem vernahmen die Zeugen Schüsse.

Gegen 00.45 Uhr trafen Streifen der Wetzlarer Polizei dort auf einen 44-jährigen Aßlarer. Eine Schusswaffe fanden die Polizisten nicht, jedoch stellten sie Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe sicher. Der Aßlarer hatte nach eigenen Angaben kurz zuvor eine Gaststätte verlassen und war zu seinem Wagen gelaufen. Plötzlich griffen ihn zwei Unbekannte an und traktierten ihn unter anderem mit Faustschlägen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Angreifer liefen anschließend auf der Herborner Straße in Richtung Eleonorenstraße davon. Von einer Schussabgabe wollte das Opfer nichts mitbekommen haben. Ebenso machte er keine Angaben zur Herkunft der von den Polizisten vor Ort sichergestellten Patronenhülsen.

Beide Täter waren nach Einschätzung des Opfers deutscher Herkunft und beide etwa 175 cm groß. Einer der Männer trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Eine genauere Beschreibung der Angreifer ist dem Aßlarer nicht möglich.

Da die Tatumstände und das Motiv der Angreifer derzeit noch völlig unklar sind, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe und sucht Zeugen:

- Wer hat den Angriff heute Morgen um 00.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Herborner Straße beobachtet? - Wer kann Angaben zu den Angreifern machen? - Wem sind die beiden Täter zur genannten Zeit in Aßlar noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Zwei Leichtverletze nach Brand -

Gestern Abend (01.07.2019) rückte die Wetzlarer Feuerwehr zu einem Brand in die Straße "Blankenfeld" aus. Bewohner bemerkten den Brand gegen 22.00 Uhr auf einem Balkon und alarmierten die Rettungskräfte. Eigene Löschversuche scheiterten. Die Brandbekämpfer löschten letztlich die Flammen. Die Brandursache kann derzeit noch nicht benannt werden. Zwei Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung erstbehandelt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Wetzlar: Berauscht und betrunken am Steuer -

Wetzlarer Polizisten zogen zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr. Sie werden sich wegen ihrer Drogen- und Alkoholfahrten verantworten müssen. Gestern Nachmittag (01.07.2019) stoppte eine Streife auf einer Landstraße bei Wetzlar einen Golffahrer. Da der 50-jährige Waldsolmser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Er musste mit auf die Wetzlarer Wache. Nachdem ihm ein Arzt die Blutprobe entnommen hatte, durfte er die Polizeistation wieder verlassen. In der Nacht zum Dienstag (02.07.2019) erwischte es den Fahrer eines Audis. Dessen Fahrstil war einer Streife in der Steubenstraße in Niedergirmes aufgefallen. Die Ordnungshüter ließen den Aßlarer pusten, sein Alkoholtest brachte es auf 1,41 Promille. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 32-Jährige Betäubungsmittel eingenommen hatte. Er musste ebenfalls zu Blutentnahme auf die Wache. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher.

Wetzlar: Fahrräder gestohlen -

Auf der Lahninsel schlug vergangene Woche ein Fahrraddieb zu. In der Nacht von Montag (24.06.2019) auf Dienstag (25.06.2019) scheiterte der Unbekannte damit das Schloss zu knacken. Letztlich öffnete er den Schnellspanner des Vorderrades und ließ den Rahmen samt Hinterrad des schwarzen Mountainbikes der Marke "Ghost" mitgehen. Wer hat den Täter zu Beginn der vergangenen Woche beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen Rades machen? Wem ist der Täter mit dem Mountainbike ohne Vorderrad aufgefallen? Zum Ende der vergangenen Woche erwischte es den Besitzer eines mattschwarzen Mountainbikes am Fahrradabstellplatz am Wetzlarer Bahnhof. Im Zeitraum von Donnerstag (27.06.2019), gegen 15.30 Uhr bis Sonntag (30.06.2019), gegen 11.00 Uhr stand das Rad vom Hersteller "Decathlon" festgeschlossen am Willy-Brandt-Platz. Der Täter brach das Kettenschloss auf und verschwand mit dem rund 300 Euro teuren Bike. Wer kann Angaben zum Verbleib des Rades machen? Hinweise zu beiden Fahrraddiebstählen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Dealer entsorgt Drogen in der Lahn -

Während der Kontrolle eines Dealers warf dieser seine Drogen in die Lahn. Ein Wetzlarer Polizist fischte die rund 70 Gramm Betäubungsmittel wieder heraus.

Am Freitag (28.06.2019) erkannten die beiden zivilen Ermittler der Kriminalpolizei einen "alten Bekannten" im Eingangsbereich eines Einkaufcenters in der Bahnhofstraße wieder. Der 27-Jährige war in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten aufgefallen. Gemeinsam mit einem zweiten Mann ging der aus Algerien stammende Mann von der Bahnhofstraße in Richtung Parkplatz Lahnhof und von dort weiter in Richtung Lahn. Als die beiden Polzisten die beiden Männer kontrollieren wollten, floh der 27-Jährige zunächst. Die Ordnungshüter stellten ihn und nahmen ihn fest. Kurz zuvor warf er eine Plastikfolie sowie einen dunkelbraunen Brocken in die Lahn. Einer der Kollegen zog kurzerhand seine Schuhe aus, stieg in die Lahn und griff sich die Gegenstände. Offensichtlich wollte sich der Festgenommene der rund 70 Gramm Haschisch entledigen. Der Begleiter des Dealers wurde nach der Personalienfeststellung und Durchsuchung vor Ort entlassen. Der 27-Jährige musste mit auf die Wache in Wetzlar.

Hier stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen als ausländerrechtliche Behörde vorlag, um Unterlagen, Mobilfunkgeräte und Datenträger des Algeriers sicherzustellen, die zur Feststellung seiner Identität betragen können. Die Ermittler beschlagnahmten daraufhin die beiden Handys des 27-Jährigen. Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Auf den in Solms lebenden Tatverdächtigen kommen nun Strafverfahren wegen verschiedener Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Braunfels: Steine gegen Ford geschleudert -

Im Zeisigweg beklagt ein Autobesitzer an seinem Ford Ranger einen Schaden von rund 300 Euro. Der Wagen parkte zwischen Freitagabend (28.06.2019), gegen 18.00 Uhr und Sonntagmorgen (30.06.2019), gegen 10.30 Uhr rückwärts in einer Garage, wobei die Front des Fords aus der Garage herausragte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte kleine Steine gegen einen Kotflügel warfen und den Lack beschädigten. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

