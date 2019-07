POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 17.37 Uhr, kam es in Friesoythe / OT Edamm, B401, zu einem Abbiegeunfall, als ein 45-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw nach links auf die B401 auffahren wollte und einen ebenfalls von links kommenden, bevorrechtigten 24-jährigen Friesoyther übersieht. Der Verursacher wurde leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- Euro.

Barßel - Aufbruch von Bauwagen

Bereits im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Bereich Westmarkstraße 2 Bauwagen angegangen. Bei einem Bauwagen blieb es beim Versuch, aus einem anderen wurden ein Elektrogerät und Getränke entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Barßel ( Tel.: 04499-9430 ) zu melden.

Saterland - Einbrüche in unbewohnte Häuser

Am Wochenende wurden Einbrüche in 2 unbewohnte Wohnhäuser in der Industriestraße und der Friedhofstraße festgestellt. Dort wurden jeweils Scheiben eingeschlagen und die Objekte aufgesucht. Entwendet wurden offensichtlich nichts.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Saterland ( Tel.: 04498-2111 ) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Drogen-Einfluss

Am Samstag, gegen 21.30 Uhr, wurde in der Nähe eines Schnellrestaurants ein Pkw mit 3 Insassen kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer ( 23-jähriger Slowene aus Bösel ) unter Drogeneinfluss das Fahrzeug führte und dieses nicht zugelassen war. Dem Fahrer, der auch keinen Führerschein hatte, wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden weitere Drogen im Fahrzeug gefunden. Es mussten mehrere Strafverfahren eingeleitet werden.

Friesoythe - Kennzeichenmissbrauch

Am Samstag, gegen Mitternacht, wurde ein Fahrzeug auf dem Grünen Hof kontrolliert. Die Kontrolle ergab, dass 28-jährige Fahrzeugführerin aus Bösel das Fahrzeug zwei Wochen zuvor abgemeldet und es nun ohne Zulassung mit den alten Kennzeichen geführt hatte. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

