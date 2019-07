Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe stahlen Räder

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Freitag, 10.00 Uhr, bis Montag, 08.15 Uhr, schlugen Diebe an zwei Autos, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Jostenhof abgestellt waren, die Heckscheiben ein.

Aus einem Auto entnahmen sie aus dem Kofferraum Reifen und benutzten sie, um mit einem Wagenheber an einem zweiten Wagen (Audi) alle Räder (Reifengröße 255/45 R 20) stehlen zu können.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

