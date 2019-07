Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Pkw beschädigt

In der Zeit von Samstag, 06. Juli 2019, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 07. Juli 2019, 12.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter mittels eines unbekannten Gegenstandes die hintere linke Scheibe eines VW Crafters ein. Der Crafter stand im genannten Tatzeitraum an der Eschstraße auf dem Parkplatz des dortigen Jugendzentrums. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 07. Juli 2019 befuhr ein 25-jähriger Emsteker gegen 22.12 Uhr mit seinem Opel Astra die Garther Straße in Richtung Zum Gogericht. Hier sollte er durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Der 25-Jährige entzog sich der Kontrolle, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Zeitweise fuhr der 25-Jährige mit etwa 100 km/h durch ein Siedlungsgebiet. Wenig später konnte das Fahrzeug allerdings gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 07. Juli 2019 befuhr ein 24-Jähriger aus Lengerich mit seinem Lkw die Bundesstraße 72 in Richtung Cloppenburg. Am Beginn der 2-1-Führung wurde er von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einer polnischen Sattelzugmaschine geschnitten. Hierdurch geriet der 24-Jährige auf die Berme und überfuhr im weiteren Verlauf eine Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

