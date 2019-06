POL-PPKO: Auseinandersetzungen...

Polizeipräsidium Koblenz

Am Freitagabend,gegen 22:20 Uhr, wurde die Polizei Koblenz in die Douquéstraße gerufen. Hier wurde ein 47-Jähriger von zwei unbekannten Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Anschließen flüchteten die Täter.

Am Samstagnachmittag gegen 15:25 Uhr stellte eine Polizeistreife auf dem Bahnhofsplatz hier in Koblenz zwei Männer fest, welche aufeinander einschlugen. Nachdem die beiden von der Polizei getrennt wurden stellte sich heraus, dass es einen Tag zuvor schon einmal eine Auseinandersetzung gab und das erneute Zusammentreffen wieder eskalierte. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzungen nahm die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr in einer Koblenzer Diskothek auf. Hier gerieten zwei junge Männer in Streit und es kam zu Schlägen und leichten Verletzungen.

