Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Café-Mitarbeiter erwischen Dieb.

Lippe (ots)

Zwei Café-Mitarbeiter stellten am Dienstagmittag einen Dieb, der sich an der Handtasche einer Detmolderin vergriffen hatte. Gegen 11:30 Uhr betraten zwei junge Männer eine Buchhandlung in der Krummen Straße und gaben vor, eine Europakarte kaufen zu wollen. Während einer sich von der Ladeninhaberin das Angebot zeigen ließ, fand der zweite Mann die Handtasche der 79-Jährigen und entwendete das Bargeld aus der Tasche. Gemeinsam flüchteten die beiden aus dem Geschäft. Die Ladeninhaberin rief lautstark um Hilfe, so dass zwei Mitarbeiter des benachbarten Cafés aufmerksam wurden und die Verfolgung aufnahmen. Einen der Täter holten sie ein und konnten ihn in der Paulinenstraße festhalten. Das beobachteten zufällig Zivilkräfte der Polizei, die den 28-jährigen Rumänen so direkt vorläufig festnehmen konnten. Das entwendete Geld wurde bei ihm gefunden und sichergestellt. Der zweite Täter entkam unerkannt. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell